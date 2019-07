Els punts del carnet: com els recuperem?

31.07.2019 | 09:40

No posar-nos el cinturó de seguretat suposa la pèrdua de 3 punts; en tindrem 4 menys si circulem a 81 km/h i el límit de velocitat és de 50; i se n'esvairan 6 en el cas que conduïm en contrasentit. Són algunes de les infraccions que resten crèdit al nostre carnet. La manera d'obtenir de nou els punts és a través de cursos de 12 hores (si la pèrdua és parcial) o de 24 hores (si és total i hem de recuperar el permís de conduir).

L'any 2006 va entrar en vigor a Espanya el carnet per punts, un sistema que ja estava implantat al Regne Unit, França, Alemanya o Itàlia, i que buscava reduir la sinistralitat a la carretera. La mesura se sumava a les tradicionals multes imposades per saltar-se les normes de trànsit, en un intent de redoblar esforços per reduir la mortalitat a l'asfalt. Aquell 2006, a Espanya van perdre la vida 4.104 persones en accidents, segons la DGT.

L'entrada en funcionament del carnet per punts, sumat a les campanyes de conscienciació sobre els riscos al volant i a d'altres factors (entre els quals hi ha la millora de l'estat de les carreteres i de la seguretat passiva dels automòbils) han contribuït a un progressiu descens en el nombre de morts en els desplaçaments. L'any passat, per exemple, 1.180 persones van perdre la vida en vies interurbanes, segons la Direcció General de Trànsit, en el que significa una important reducció respecte la mateixa dada del 2006 (3.367 morts).

Són xifres, però, encara massa altes, que la DGT pretenia contrarestar proposant canvis a la Llei de Trànsit i en el carnet per punts, aturats ara davant la convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril.

Avui, i de moment, les infraccions que resten punts al carnet són les següents (tenint en compte que tots els conductors parteixen amb dotze punts inicials; menys aquells que tenen el permís de conduir de fa menys de tres anys; que en sumen vuit):

3 punts menys si...

Fem canvis de sentit incomplint la Llei de seguretat viària si conduïm sense cinturó de seguretat ni sistemes de retenció infantil, així com si ho fem sense casc o amb un casc no homologat; també si ens posem al volant usant auriculars o altres dispositius que disminueixin la nostra atenció.

4 punts menys si...

Circulem amb el permís suspès o en conduir un vehicle sense el permís o la llicència adequada; també si agafem el volant amb una taxa d'alcohol superior a 0,25 i fins a 0,50 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire espirat (entre 0,15 i 0,30 mg/l per als professionals de la conducció i per als qui fa menys de dos anys que tenen el permís) o si llencem objectes a la via que puguin provocar incendis, entre altres.

6 punts menys si...

Ens neguem a passar la prova d'alcoholèmia, o conduïm amb una taxa d'alcohol de més de 0,50 mil·ligrams per litre d'aire espirat, o bé sota els efectes de drogues o estimulants; també si circulem en contrasentit o de forma temerària, entre altres circumstàncies.

Superar el límit de velocitat també està castigat amb entre 2 i 6 punts, en funció dels quilòmetres per hora als quals circulem de més. En un mateix dia només podem perdre 8 punts, menys si la infracció que cometem és molt greu. Llavors ens restaran els que correspongui.

Com els obtenim de nou?

A la web permisperpunts.gencat.cat trobem els centres de Catalunya, per localitats, on podem fer els cursos de recuperació de punts. Si només hem perdut una part dels punts del carnet, el curs té una durada de dotze hores, impartit en dos o tres dies, i permet recuperar un màxim de sis punts, sempre que no se superi el crèdit de dotze. Podem inscriure'ns a un màxim d'un curs cada dos anys (un cada any, per als professionals del volant).

Podem no fer cap curs?

Si només perdem una part dels punts (no tots), els recuperarem automàticament dos anys després, sempre que en aquest temps no ens hagin posat cap sanció ferma (en el cas d'haver-los perdut per infraccions greus); o al cap de tres anys per infraccions molt greus.

I si hem perdut tots els punts?

Haurem de fer un curs de 24 hores lectives si és que volem recuperar el nostre permís de conduir, a més de superar un examen a la prefectura de trànsit. Una bona idea és que ens inscrivim al curs al final dels sis mesos que han de passar sense que puguem conduir? des que ens notifiquen la pèrdua de vigència del permís. Si suspenem l'examen del curs haurem de fer-ne un d'addicional de 4 hores i l'examen a la prefectura de trànsit.