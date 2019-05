esto es un titulo

15.05.2019 | 18:21

El carrer Volta és una via d'especial importància a Terrassa, ja que connecta el barri del Centre amb el de Ca n'Aurell. Amb una longitud de 544 metres, aquest carrer va des de la Rambla d'Ègara fins a la plaça de Josep Freixa i Argemí i després segueix des del carrer de Faraday fins a l'avinguda d'Àngel Sallent. L'eix consta de dos trams, dividits pel Parc de Sant Jordi.

Es tracta d'una arteria força transitada. És un lloc de pas gairebé obligat per aquells que viuen a Ca n'Aurell, sobretot per als veïns del voltant del Parc de Sant Jordi, així com per aquells que volen accedir a aquest barri des del carrer de la Rasa o el Raval de Montserrat.

L'eix, que rep el nom del físic italià Alessandro Volta, juga un paper important dins de la zona comercial del nucli de la ciutat. Hi conviuen comerços de sectors diferents, des de la restauració fins als tèxtils per a la llar, passant per la moda, les gestories, l'alimentació i les bosses i els complements de viatges, entre d'altres. Mentre que alguns establiments estan oberts des de fa diversos anys, altres locals han anat canviant de mans, de manera que l'oferta comercial del carrer s'ha anat renovant.

Els botiguers, sobretot els del tram comprés entre la Rambla d'Ègara i el carrer d'Arquimedes, que és on es concentra la majoria de negocis, participen en diverses activitats per dinamitzar la via i promoure el seu carrer entre els egarencs i aquells que visiten Terrassa. Aquest any han participat en el Concurs d'engalanament de carrers Montse Prat, un certamen que organitzen l'Ajuntament de Terrassa i Terrassa Centre durant la Fira Modernista, i n'han resultat vencedors, agafant el relleu al carrer Cremat, que va guanyar l'any passat.

En una edició dedicada al cinema de 1900, els comerciants del carrer de Volta van optar per una ambientació cinematogràfica. Sota el títol "Cinema Volta", el personal de vuit establiments va convertir el carrer en un cinema amb vuit sales. A l'entrada a la via per la Rambla, els passejants trobaven unes cortines i una figura de cartó de Charles Chaplin que els donava la benvinguda. Les pilones estaven decorades de vermell i en els pals de llum i arbres hi havia càmeres, cintes i claquetes. A la façana de cada un dels establiments, un cartell amb fotografies anunciava la pel—lícula de cada sala i els seus horaris de projecció. Els films escollits van ser Modern Times, The Kid (en dues botigues) i The Circus, de Charles Chaplin; Breakfast at Tiffany's, de Blake Edwards; April Folly, de Robert Z. Leonard; Tarzán de los monos, de W.S. Van Dyke, i la inventada Temps de Revolta.

"Volem reactivar el carrer. No estem al centre, sinó a Ca n'Aurell i la Rambla fa una mica de barrera. Hi ha molta gent que passeja pel centre però que no passa més enllà de la Rambla i no entra a carrers com el nostre. Com que no és al nucli de la ciutat i no és un carrer d'ús exclusiu per a vianants, queda una mica marginat", sosté Mercè Almenara, una de les comerciants de Volta.

"El carrer de Volta és un carrer amb comerços i establiments de proximitat que ofereixen un tracte molt personalitzat. Hi ha botigues amb productes diferents i de qualitat. Tot i que el tram comprés entre la Rambla i el carrer Arquimedes és força curt, hi ha molta varietat. El client pot dinar o sopar, prendre un cafè, comprar llençols o un vestit, fer la declaració de la renda, deixar uns pantalons per fer uns baixos, tapissar el sopar, comprar fruita, pintar-se les ungles o celebrar un aniversari en un espai diferent", destaca Almenara.

"Des de l'Ajuntament ens van animar a participar en el concurs d'engalanament de carrers de la Fira Modernista i la veritat és que ha estat una experiència molt positiva. Tant el dissabte com el diumenge molta gent va passar pel carrer i hi va haver moltes persones que ens van felicitar. Em sembla que és l'any que hem tingut més afluència de gent. Vam vendre més que en altres ocasions", assegura la botiguera. "Fins i tot hi va haver gent que ens preguntava quan fèiem les projeccions de les pel—lícules", recorda Almenara, que detalla que era només un muntatge i que no se'n va projectar cap.

"Ho vam preparar tot en tres setmanes. La meva filla ens va ajudar molt. Va ser una feinada perquè vam haver de muntar-ho tot dissabte al matí, desmuntar-ho al vespre i tornar-ho a muntar el diumenge. Però va valdre la pena", comenta. "Guanyar el premi ha estat una recompensa a tot l'esforç i treball", diu.

"Ens falta trànsit de persones pel carrer. Els comerciants fem cada cop més activitats. Ja estem pesant en la Festa Major i Nadal. Al carrer hi ha diversos establiments molt actius però també necessitem que l'Ajuntament posi el seu gra de sorra", demana Almenara. "Al carrer de Volta ens volem destacar per un comerç de tu a tu; volem diferenciar-nos dels centres comercials i les compres en línia, on tot és molt més fred", assenyala.