Trencant estereotips: dels empleats masculins a l'especialització

Especial neteja industrial

E. G.

03.11.2020 | 16:08

Malgrat que amb el pas dels anys els tòpics que tradicionalment han acompanyat l'àmbit de la neteja han anat a menys, el sector segueix envoltat d'una sèrie d'estereotips que, això sí, de mica en mica va trencant. Potser un dels més arrelats és que la immensa majoria de les persones que treballen en el món de la neteja (en especial, la industrial i la domèstica) són dones.

Com sovint ocorre amb els tòpics, aquests amaguen una part important de veritat. La presència femenina és majoritària al món de la neteja, ja que les dones representen tres de cada quatre professionals que hi treballen. Però segons l'Associació d'Empreses de Neteja i de Recollida Selectiva, Asenet (vinculada a la patronal terrassenca Cecot), entorn d'un 25 per cent dels professionals del sector són homes. I aquesta tendència es troba en augment.

façanes i vidres

Entre les tasques de neteja que més desenvolupen els operaris (masculins) hi ha els treballs en façanes o vidres, o les feines que requereixen emprar una maquinària gran.

Un altre estereotip que va camí de superar-se, és el de la baixa formació que tenen els empleats d'aquest món laboral. Aquests solen rebre una formació interna quan s'incorporen a una empresa de neteja, un fet que els capacita per a tasques especialitzades.