Ecovall, el teu gestor integral en el desallotjament de naus industrials i control de plagues

03.11.2020 | 16:22

Compromís amb el nostre entorn. Qualitat i excel ·lència. En Ecovall comptem amb una dilatada experiència en el sector. Ens avalen més de 20 anys com a gestors integrals de residus. Oferim un servei professional per al buidatge de naus industrials i locals i un servei efectiu en el control de plagues. La nostra dita? Un treball col ·laboratiu amb els nostres clients per crear valor i establir una relació professional a llarg termini basada en la confiança mútua.

Experts en la neteja i desallotjament de naus industrials

Ens encarreguem de tot el procés, des del buidatge i recollida, fins a la correcta eliminació de les deixalles per no contaminar el medi ambient? Així és. Tant a nivell particular com empresarial. Et proporcionem una àmplia experiència per al complet desallotjament i neteja de la teva nau industrial. Oblida't de tot. Nosaltres ho fem per tu.

Servei de control de plagues, desinfecció i plans de vigilància

I si a més et trobes amb la presència d'alguna mena de plaga, nosaltres et proporcionem un servei complet de control de plagues en tota mena d'instal ·lacions. Ens encarreguem de tot: desinfecció, desinsectació i/o desratització en tota mena d'instal ·lacions, així com d'elaborar el teu Pla de Control de Plagues (certificat d.d.d.) exigit per Sanitat.

DESINFECCIÓ COVID

El COVID no pot amb Ecovall. Però nosaltres sí que podem amb ell! Amb l'objectiu de tenir les teves instal ·lacions sempre desinfectades i lliures del virus, contracta el servei especial de desinfecció COVID d'Ecovall. La salut de tots és molt important.



C/ Major, 337, local 9. 08759 Vallirana.

Tel. 93 683 13 53.

comercial@ecovall.cat - www.ecovallgestionderesiduos.com