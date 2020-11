Un ampli catàleg per oferir un servei integral i totalment personalitzat

NOVA HIGIENE

03.11.2020 | 16:28

Nova Higiene és una empresa formada per un equip de professionals amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la neteja industrial. Són experts en maquinària i consumibles, el que els converteix en "pioners en les últimes necessitats del mercat", tal com explica Pere Autonell, gerent de la companyia. Nova Higiene forma part del Grupo Akua, d'àmbit estatal, el què els permet comptar amb la col ·laboració de tots els associats i així cobrir i donar resposta a cadascuna de les necessitats dels seus clients.

ÀMPLI CATÀLEG

Nova Higiene disposa d'una sèrie d'àrees de productes i materials per oferir als seus clients. Una d'elles, i força important, és la maquinària, que compta amb un bon catàleg d'aparells a l'abast de la seva clientela com polidores, aspiradores o generadores de vapor. Les fregadores automàtiques són, d'altra banda, les màquines que més es venen. A més, tenen a la venda productes químics per a la neteja i el manteniment de superfícies a escala industrial i també consumibles destinats a la neteja de les empreses, diversos equipaments i tot tipus de carros. I és que per al gerent, Pere Autonell: "Els nostres clients són l'aval del bon servei que oferim, amb un tracte totalment personalitzat i adaptat a les seves necessitats".

I, sobretot en aquests temps que vivim, Nova Higiene procura que els seus clients tinguin tot el necessari per poder fer front a la pandèmia, subministrant una àmplia gamma de productes: desinfectants virucides, gels hidroalcohòlics, mascaretes, guants, maquinària de desinfecció per polvorització, catifes desinfectants, baietes d'un sol ús, tovalloletes desinfectants, dispensadors automàtics de sabor, gel i paper, Kit Covid, etc.

Aquesta empresa egarenca treballa amb proveïdors de primera qualitat, seleccionant els millors productes del mercat per oferir les solucions que millor s'adaptin a cada cas, sempre oferint una formació del personal involucrat i tenint en compte la política ecològica, de traçabilitat i de riscos laborals dels clients. Per això, els seus serveis es basen en l'assessorament, la formació i el lliurament de comandes, havent estudiat prèviament tres aspectes clau: l'anàlisi de la situació, l'anàlisi de les necessitats i l'anàlisi de la rendibilitat. La personalització és una prioritat.

