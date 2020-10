Pioners a Terrassa i tot un referent de qualitat i professionalitat

FINQUES LLABERIA PUIGBÒ

26.10.2020 | 09:49

Diuen que l'experiència és un grau i a Finques Llaberia Puigbò ja portem 75 anys d'exercici professional i dedicació absoluta, dirigits per la tercera generació del negoci. Posem diàriament tot el nostre esforç per fer possible una de les carteres d'administració de lloguers més grans de la ciutat i poder ser considerats un referent en la gestió del patrimoni immobiliari terrassenc.

Els serveis que oferim són integrals perquè tenen a veure tant amb les gestions immobiliàries, l'administració de lloguers com amb les peritacions. Així doncs, assessorem i gestionem qualsevol tràmit o gestió relacionada amb la compravenda o lloguer d'un producte immobiliari, comptem amb una àmplia cartera de futurs inquilins i una eficient assessoria en el procés de contractació, realitzem revisions de pagament de serveis, controls exhaustius dels cobraments mensuals i informes pericials amb total validesa judicial.

Finques Llaberia Puigbò participa també en rehabilitacions de finques rellevants de la ciutat i d'altres municipis i coneixem detalladament el mercat immobiliari de la ciutat. Oferim un servei rigorós, transparent i fiable a tots els nostres clients mitjançant el nostre equip de professionals intensament preparat, en contínua formació i en recerca sempre de les millors opcions del mercat per a cada client.

La nostra constant és mantenir els alts estàndards de qualitat amb el millor servei, un tracte proper i una gestió eficient, transparent i compromesa que vetlli pels interessos dels nostres clients i la integritat dels seus immobles.

C./ Unió, 4, 08221 Terrassa.

Tel. 93 788 51 16.

www.llaberiapuigbo.com