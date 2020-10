Un despatx familiar que ofereix transparència i compromís

FINQUES ESVILLAR

26.10.2020 | 09:26

Finques Esvillar som un despatx amb tradició familiar, fundat el 1977 per la Rosa Maria Escudé i Muncunill. El nostre equip és dinàmic, creatiu i professional i amb el nostre treball conjunt hem aconseguit consolidar l'empresa tenint l'ètica com a condició indispensable en la gestió.

Treballem pensant sempre en el client i les seves necessitats i la nostra experiència ens ha permès oferir-li una diversitat de serveis en la venda i lloguer d'immobles i l'administració de lloguers i comunitats de propietaris, podent aportar també una selecció d'industrials externs per a qualsevol reparació i restauració d'edificis.

Tanmateix, l'empresa compta amb una web amb àrea privada on els nostres clients poden consultar-hi l'aprovació de pressupostos o l'estat de comptes en temps real i poden imprimir rebuts o consultar informació sobre la situació de pagament en temps real, sobre les convocatòries, actes, fotos i altres documents de la comunitat. I és que el despatx fa les funcions pròpies de tresorer-administrador i de secretari i assessor jurídic, oferint també al nostre web la possibilitat de consultar, per part dels clients, tot d'informacions referents a les seves finques (contractes de lloguer, cèdules d'habitabilitat, assegurances contractades, etc.).

A Finques Esvillar sabem què necessita el client i li ho oferim treballant amb seriositat, compromís i bon fer.

C./ Cardaire, 24-26, 08221 Terrassa.

Tel. 93 783 23 44.

www.finquesesvillar.com