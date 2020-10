Assessoria i gestió basada en el tracte acurat i la transparència en la gestió

NORD ASSESSORS

26.10.2020 | 09:51

NORD ASSESSORS es dedica a l'Administració de Comunitats des de fa més de 15 anys i el seu treball està basat en una gestió transparent, un servei al propietari molt acurat i una administració lleial i econòmica. Només treballem amb comptes exclusives per a cada comunitat, disposem d'un gran ventall d'industrials i professionals al servei dels clients que, juntament amb la resta de col—laboradors, fan possible que aconseguim una gestió ràpida i eficaç de les incidències.

El nostre control de costos i de tresoreria i l'exhaustiu control de la morositat aconsegueix que l'economia de la Comunitat estigui sempre sanejada, permetent així afrontar sense problemes les despeses ordinàries de cada exercici.

Som Administradors col—legiats i API, per la qual cosa també oferim serveis immobiliaris, tant de compravenda com de lloguer, amb un tracte preferent als nostres clients de l'àrea de Comunitats de Propietaris.

Finalment, com empresa dedicada també a l'assessorament empresarial, podem oferir tots els serveis en les àrees laboral, fiscal i comptable per a PYMES i autònoms i, evidentment, també a les Comunitats de propietaris que cada cop més necessiten disposar d'aquest tipus de serveis davant l'augment d'obligacions fiscals imposades per l'actual Administració.

C./ Dr. Calsina, 308, local 1, 08226 Terrassa.

Tel. 937 364 063

www.nordasesores.es