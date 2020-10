Un forn històric que preserva l'artesania i la qualitat

El Tastet

10.10.2020 | 04:00

Artesans des del 1980, i amb l'Àlex Martí al capdavant des de l'any 2009, aquesta fleca familiar ha sabut adaptar-se als nous temps i ha seguit oferint productes de màxima qualitat, tant per a les necessitats dels clients del dia a dia com també per als seus esdeveniments més importants –aquesta demanda va creixent ràpidament- com poden ser els aniversaris, per als quals preparen safates amb dolços i salats variats amb el seu servei de càtering.

A El Tastet tenen també servei de pastisseria i de cafeteria i, darrerament, han incorporat nous materials per a l'elaboració del pa: un forn i una fermentadora. Una altra novetat és que comptem amb una màquina de cervesa mòbil (porta el barril dins la nevera) per a aquells que vulguin refrescar-se tot prenent un canya.

Però aquí no s'acaben les seves ganes de seguir oferint el millor i és per aquest motiu que han ampliat la seva gamma de productes. Hi podem trobar una gran varietat de tipus de pa, excel—lents pastissos i bombons, brioixeria i galetes diverses i de diferents sabors: clàssiques, integrals, digestives de civada, de poma, de fruits vermells, sense gluten... I no podem oblidar-nos de les seves xocolates a la taça (especial de nous, avellanes, mar de cava...), tota una delícia per als sentits.

I per a les ocasions especials, El Tastet té preparats els postres amb la millor de les qualitats: les coques de Sant Joan, els tortells de Reis, unes petites neules de xocolata o els seus molt sol—licitats torrons de xixona artesanals. La millor combinació entre tradició i modernitat la trobareu en aquest històric forn.

C/ Sant Francesc, 57. 08221 – Terrassa. Tel. 93 731 14 04.