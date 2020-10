Una empresa familiar en constant evolució per oferir el millor producte

FORN SANTA LLÚCIA

10.10.2020 | 04:00

Aquest forn familiar de segona generació, que es remunta al 1980, elabora el seu pa i cada nit amb farines de qualitat i llargues fermentacions i és que oferir el millor producte és la fita per la qual sempre treballen. És per aquest motiu que, amb la seva experiència, han arribat a ser un referent del sector, oferint una brioixeria a la qual és difícil resistir-s'hi i diferents pans cruixents i esponjosos com els integrals, d'espelta, de multicereals, gallecs "moña", barrots, de truita o el de massa lenta, que està elaborat amb una barreja de farines de diferents blats i malta torrada i sotmès a un procés de fermentació de setze hores, aportant-li al producte un intens sabor a la crosta.

El Forn Santa Llúcia també és especialista en pastisseria artesana, elaborant pastissos i dolços variats amb una matèria primera de gran qualitat i estant sempre a l'avantguarda del sector com, per exemple, amb les seves mones de Pasqua, que són tan esperades i celebrades per la seva originalitat i bon fer.

Tot això és possible gràcies al gran equip amb el què compta de pastissers, dependents, repartidors i comercials, que són una part fonamental d'aquesta família per seguir oferint productes d'alt nivell i serveis com el de càtering per tal que els seus clients puguin seguir gaudint del seu producte en moments especials compartits amb família o amics. Els podeu trobar a tres punts diferents de la ciutat, on tenen els seus locals d'ambient molt agradable i familiar.

C/ Tortosa, 77 – Terrassa - 93 731 08 03.

C/ Sant Tomàs, 42 – Terrassa - 93 731 60 37.

C/ Fàtima, 57 – Terrassa - Tel. 93 734 24 46.