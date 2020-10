Tota la dedicació per fer sentir els avis com a casa

Tota la dedicació per fer sentir els avis com a casa

RESIDÈNCIA SANT MIQUEL

03.10.2020 | 04:00

A la Residència Sant Miquel comptem amb 32 anys d'experiència tenint cura dels més grans i fent-los sentir com a casa. El nostre ampli ventall de serveis té com a objectiu oferir-los benestar i qualitat de vida, tenint sempre molt present la importància de la personalització del servei, que s'estén al treball que realitza el nostre equip de salut multidisciplinari per als nostres residents: el metge, les infermeres, la psicòloga, la fisioterapeuta, l'educadora social, la treballadora social i la terapeuta ocupacional treballen per millorar constantment les condicions de salut dels nostres residents, els quals també compten amb serveis de podologia i perruqueria, doncs la cura d'un mateix sabem que també és prioritària per a ells.

La residència, que té cuina pròpia i servei de transport, també fa les funcions d'un centre de dia i compta amb una assistència sanitària les 24 hores. L'entorn del qual gaudim és excel·lent per al descans i la relaxació ja que estem envoltats de natura. El centre va ser renovat el 2015 per adaptar les instal·lacions a les noves necessitats dels usuaris i comptem amb habitacions individuals i dobles, totes exteriors, amb bany complet i, entre d'altres, amb una sala d'estar, una sala per a la pràctica d'exercicis físics i gimnàs i una sala Snoezelen per a les persones amb diverses dificultats, com les d'expressió, a les quals proporcionem estímuls cognitius i sensitius per a la seva millora.

Oferim diverses activitats, com ara els tallers cognitius, musicals, de psicomotricitat, treballs manuals, celebració de tradicions i aniversaris, sortides i excursions programades, totes elles amb la finalitat d'oferir solucions terapèutiques, rehabilitadores i lúdiques per a tots els usuaris i afavorir el contacte amb la comunitat i les relacions intergeneracionals. Ens dediquem als nostres avis i àvies amb afecte, comprensió i compromís, perquè la seva estada amb nosaltres sigui com sentir-se a casa.

C./ Eucal·liptus, 19. 08232 – Sant Miquel de Guanteres (Viladecavalls). Tels. 93 789 24 61 – 93 727 27 07.

info@residenciasantmiquel.com - www.residenciasantmiquel.com