Personalització i qualitat per als més grans

CAN SERVEIS

03.10.2020 | 04:00

Canserveis té el seu origen a Terrassa i el nostre objectiu és oferir tots els serveis necessaris per a les persones de la tercera edat, ja sigui tant a la seva pròpia llar com fora d'ella, amb la màxima qualitat i atenent sempre les particularitats de cada persona.

La nostra tasca la fem principalment a la ciutat, però també a Sabadell, Sant Cugat i Rubí, així com a la ciutat de Barcelona. També treballem per a diferents entitats relacionades amb persones amb algun grau de discapacitat, proporcionant personal si és necessari o organitzant diverses activitats.

LES 5 BRANQUES PRINCIPALS

I és que a Canserveis tenim estructurada la nostra activitat en cinc branques fonamentals que defineixen els nostres serveis: la llei de dependència, l'atenció domiciliària, els acompanyaments hospitalaris, les tasques domèstiques i els serveis sanitaris.

Ens ocupem de tramitar la petició de dependència i d'oferir els serveis que se'n deriven, com ara l'atenció domiciliària, on una cuidadora, ja sigui per hores o com interina, realitza les tasques quotidianes que l'usuari necessita i té cura de la seva atenció personal i la seva salut, adaptant-se a les seves necessitats i a les de la família.

Les tasques domèstiques són també un dels serveis que duem a terme doncs hi ha usuaris que, tot i ser autònoms, necessiten ajuda en la neteja o manteniment de la llar, en fer la bugada o amb la compra de la setmana. També els fem costat i els ajudem, amb els acompanyaments hospitalaris, quan han d'anar a un especialista, a urgències o a fer-se proves diagnòstiques i oferim l'acompanyament d'un professional per a aquells avis que estiguin ingressats a l'hospital i la família no pugui estar permanentment amb ells.

Finalment, i com a complement fonamental dels nostres serveis, comptem amb professionals col—laboradors de l'àmbit de la salut (metges, infermeres, fisioterapeutes, osteòpates...) per oferir una atenció sanitària especialitzada: cures, administració de medicació o d'injectables... Tot ho fem pensant en oferir les millors condicions de vida per als nostres avis.

C/ Blasco de Garay, 32. 08224, Terrassa. Tels. 93 785 51 81 / 615 635 967.

info@canserveis.com - www.canserveis.com