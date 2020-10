La millora de la qualitat de vida, el nostre objectiu

INTERPERSONAS

03.10.2020 | 04:00

Som una empresa d'assistència a domicili, nascuda el 2018, amb una fita sempre present: millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència, ja siguin gent gran, discapacitats, malalts o infants, donant-los una atenció de qualitat i propera sense que hagin de sortir de la comoditat i seguretat de casa seva.

Tenim un gran equip de professionals, on s'hi compten graduades socials i professionals sanitaris, entre d'altres, utilitzem les noves tecnologies i oferim un servei personalitzat a l'abast de tothom per tal que l'ajuda sigui integral.

Els serveis que oferim són: l'ajuda a domicili, els acompanyaments, el servei domèstic i serveis addicionals d'empreses que col—laboren amb nosaltres. Tots els serveis es duen a terme amb totes les mesures de seguretat recomanades durant la pandèmia perquè la seguretat és primordial per preservar la salut de l'usuari i volem oferir-li el millor. Per aconseguir-ho, cuidem i formem els nostres treballadors i fem un rigorós procés de selecció per escollir el cuidador o cuidadora que més s'ajusti a les seves necessitats.

Tots els nostres serveis inclouen, entre d'altres, assessorament inicial i selecció del cuidador o cuidadora, servei de substitució il—limitat i seguiment personalitzat, per tal de confirmar l'adaptació tant de l'usuari com del cuidador o cuidadora i, si cal, fer els ajustos necessaris. Sempre realitzem una visita al domicili i presentem la persona que els atendrà i resolem qualsevol incidència de forma immediata perquè el més important per a nosaltres és la satisfacció dels nostres clients i que, malgrat tenir una persona a casa que és desconeguda al principi, puguin sentir-se ben còmodes i tranquils.

C/ Topete, 35-31, despatx 2. 08221, Terrassa. Tel. 623 179 622.

info@interpersonas.com - www.interpersonas.com