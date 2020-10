Gràcies per tot...

RESIDÈNCIA LA LLAR

03.10.2020 | 04:00

Creada l'any 1949, la Llar Fundació és una entitat sense afany de lucre que ofereix una extensa llista de serveis tant per gent gran com per a altres persones amb necessitat de suport.

Escoltant les necessitats de la societat hem anat creant nous serveis i, 71 anys després, som una fundació que atén a més de 500 persones, dóna feina a uns 180 professionals i col·labora en la formació i projectes intergeneracionals amb un nombre elevat d'escoles de la ciutat.

I sí, ens sentim orgullosos de la feina feta, del personal, de les persones ateses, de les famílies, dels voluntaris, de les entitats que ho han fet possible i que, durant tots aquests anys, han dipositat la confiança en nosaltres. Gràcies.

I gràcies, també, per la vostra ajuda durant la pandèmia, els gestos de solidaritat, comprensió i ajut han estat tants que seria impossible enumerar-los. Ens heu fet sentir que no estàvem sols i els reptes que es presentaven, a cada moment, els podíem gestionar i superar.

Mirar enrere i veure amb qui hem fet el camí ens dóna l'empenta per afrontar el present i el futur amb força i il—lusió.

Pels que encara no coneixeu tots els serveis que oferim us explicarem que vam començar, l'any 1949 amb el servei de residència (a l'Av. Abat Marcet), que actualment disposa de 157 places i atén a persones més grans de 60 anys. El centre de dia, ubicat a Campiones Olímpiques, atén a 130 persones i està distribuït en 5 espais diferents, posant l'accent en fomentar espais de convivència on la persona se senti realitzada.

El servei d'atenció domiciliària atén a persones de Terrassa, Ullastrell i rodalies i es caracteritza per oferir un servei molt a mida de la persona atesa.

El servei de restauració social consisteix a elaborar i portar els àpats als domicilis i a col·lectivitats. És el que més ha crescut durant aquests últims anys doncs actualment estem en municipis com Terrassa, Vilanova, Sant Vicenç de Castellet, Manresa, Cardedeu i Les Franqueses.

El servei de fisioteràpia, ubicat a Campiones Olímpiques, compta amb unes excel·lents instal·lacions i amb uns professionals amb anys d'experiència i altament formats. Realitzen serveis al Centre i també al domicili.

El servei d'Ortopèdia, ubicat al carrer Galileu, 325, disposa d'espais que reprodueixen un habitatge amb adaptacions, permetent a la persona provar les ajudes tècniques abans de fer la compra definitiva. Volem destacar l'ampli ventall de productes de lloguer que es pot consultar en la pàgina web de l'ortopèdia.

Encarem el futur amb nous projectes per donar resposta a les noves necessitats i, com fins ara, ho volem fer entre tots.

Av. Abat Marcet, 78. 08225, Terrassa. Tel. 93 736 49 49.

info@lallarfundacio.cat - www.lallarfundacio.cat