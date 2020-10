Donem vida a la vida

FUNDACIÓ PRIVADA I BENÈFICA ASSÍS

La Residència Assís, ubicada a Can Ponsich, als afores de Sant Quirze del Vallès, és gestionada per la Fundació Privada i Benèfica Assís -"La Casa on estimem la gent gran", com ens agrada dir-ho a nosaltres-, una entitat sense ànim de lucre que fou fundada fa més de 45 anys pel Caputxí Franciscà Pare Lleó.

Amb tot el nostre equip multidisciplinari, tenim com objectiu oferir una atenció integral per respondre a totes les necessitats dels residents, ja siguin de salut, estat d'ànim, espirituals o de l'entorn social, buscant sempre que l'estada al nostre centre sigui acollidora i confortable i l'envelliment sigui una etapa activa , saludable i alegre, per això duem a terme activitats com, i a tall d'exemple, els tallers de memòria, les classes de gimnàstica, les sortides, i les celebracions de les festes tradicionals...

A més a més d'una atenció personalitzada, oferim un entorn magnífic doncs comptem amb amplis jardins i totes les habitacions –la majoria són individuals- tenen llum natural i quasi totes elles tenen balcons per gaudir de les vistes. Disposem de 110 places, de les quals 20 són concertades amb la Generalitat i 90 són privades per a persones autònomes i per a persones assistides amb diferents graus de dependència.

El més important per a nosaltres és que els avis i àvies se sentin a gust i estimats i és per aquest motiu que també comptem amb un programa de voluntariat que cobreix les necessitats de companyia de tots els que no tenen família o no reben visita de forma regular. També ens acompanyen persones i entitats, privades i publiques, que ens ajuden a poder atendre i vetllar a les persones residents que més ho necessiten.

A ASSÍS, ningú no se sent mai sol.



