El benestar i la seguretat, sempre per davant

LAS LIRAS TERRASSA CENTRE

03.10.2020 | 04:00

El model residencial d'apartaments amb serveis, com és el de Las Liras, va permetre a l'inici de la pandèmia el confinament dels residents a les seves llars, garantint les millors condicions d'aïllament i sectorització dels espais. Es van oferir a domicili tots els serveis al nostre abast com el dinar i sopar, forn, l'economat, bugaderia, perruqueria, voluntariat per fer gestions, etc.

En aquells moments vam patir la dificultat per tenir EPI's, que vam superar amb l'ajuda i suport que vam rebre del servei de geriatria de l'Hospital de Terrassa, del CAP Sant Llàtzer i d'empreses que, de forma altruista, ens van proporcionar mascaretes, bates i pantalles protectores.

El pla de contingència que es va implementar a l'inici es va fer seguint els protocols per al control de la infecció, amb les mesures d'higiene i seguretat per als residents i per als treballadors. Un cop passat l'estat d'alarma, vam poder obrir el menjador comunitari establint torns per assegurar la distància física i adoptant totes les mesures de prevenció en la circulació pels espais comuns, i també es va permetre anar al jardí o al gimnàs demanant hora.

D'altra banda i, com que creiem que el contacte presencial amb els familiars és essencial mantenir-lo, hem permès les visites i els hem aplicat el protocol establert, recomanant que sigui un únic familiar qui vingui, que facin trobades curtes, vagin amb mascareta i tinguin cura de la higiene de mans i del distanciament per minimitzar el risc.

I és que el que més ens satisfà és que el nostres residents, malgrat tenir por i respecte per la situació actual, ens manifesten contínuament que se senten molt tranquils en viure a Las Liras perquè tenen tots els serveis coberts i els protocols de salut que se segueixen els dona molta seguretat i confiança.

Dia rere dia busquem com millorar i incrementar els nostres serveis per a ells i és per aquest motiu que, a començaments d'any, vam posar en funcionament una planta fotovoltaica per l'autoconsum que abasteix un 60% de l'electricitat dels serveis comuns, la qual cosa representa una reducció important en la factura de la llum i, per suposat, ajudar a protegir el medi ambient i els recursos finits que ens ofereix.

El benestar del planeta és el de tots plegats i el benestar dels residents a Las Liras és el benestar de tots els professionals i personal que en formem part.

C./ Col·legi, 41. 08221 – Terrassa. Tels. 937 367 100 – 649 434 421.

recepcio@lirasterrassa.com - www.lirasterrassa.com