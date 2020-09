La seguretat en els entrenaments està garantida

CROSSFIT OCCIDENTAL

26.09.2020 | 04:00

Tot i la situació actual, a CrossFit Occidental apostem per la salut i per aquest motiu hem decidit traslladar-nos a un nou local més ampli que inclou zona exterior d'entrenament. Sens dubte es tracta d'un nou estímul per seguir treballant com el primer dia... 6 anys després!

Ens hem adaptat a les indicacions de les autoritats sanitàries competents oferint sessions amb aforament limitat prèvia reserva. A l'accés es fa un control de temperatura i neteja de mans. L'ús de mascareta és obligatori sempre que no s'estigui entrenant i es vigila en tot moment que es respecti la distància mínima de seguretat. Pel que fa al material, aquest es neteja en finalitzar la sessió. Som un centre que promou la salut i és la nostra obligació fer complir la normativa per fer del local un espai segur.

En cas de positiu per COVID-19 podem avisar a la resta d'usuaris de la mateixa sessió fent possible un rastrejament immediat i molt concret. Treballem amb un sistema de gestió de reserves que ens permet saber en tot moment quants atletes han fet classe per hora i saber en quina de les sales ha entrenat. És molt important per a tots nosaltres trencar la cadena de contagis.

Així els nostres clients poden seguir gaudint de les nostres instal·lacions, programes d'entrenaments i accés a l'Open Box, amb plena seguretat i gaudint completament de totes les sessions.

Carrer de l'Esla, 3

08223 – Terrassa

Tel. 617 650 222

www.crossfitoccidental.com