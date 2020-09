El paradís de l'esportista

TERRASSA FITNESS SHOP

26.09.2020 | 04:00

En Manel és el propietari d'aquesta magnífica tenda de nutrició esportiva, negoci que ha pogut obrir gràcies a la seva formació i experiència en el sector, i també al recolzament i consells de grans amistats seves i de la seva parella, l'Elisa, amb qui treballen plegats.

La tenda és oberta des d'aquest mes de setembre i tots els productes que ofereix estan basats en la nutrició esportiva, complements alimentaris per a totes aquelles persones que practiquen esports intensos o de resistència. És molt important, a l'hora de consumir aquests productes, saber exactament què requereix cada cos en funció de l'entrenament que desenvolupa (tipus d'esport que realitza, esforç al qual se'l sotmet, temps que hi dedica...) quin és el seu objectiu i també quins són els factors genètics propis. En funció d'aquests factors, uns productes li seran més recomanables que d'altres. És per aquest motiu que Terrassa Fitness Shop ofereix també el servei d'una experta dietista, especialitzada en tot tipus de nutrició i en dietes personalitzades, per tal que el client pugui assegurar-se que la dieta que fa és la correcta i que el producte que la complementa és el que més li convé.

A més a més, també compten amb productes de nutrició vegana, dietètics i de diverses vitamines i minerals, amb un servei de massatges esportius, relaxants i musculars i alhora realitzen taules personalitzades per a entrenaments (amb un 20% de descompte durant tot l'any). Terrassa Fitness Shop vol oferir un servei integral per a l'esportista posant sempre per davant la salut i el benestar.



Ctra. Martorell, 105.

08224 TERRASSA.

Tel. 631 40 21 61.