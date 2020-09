L'oferta esportiva més diversa al centre de la ciutat

CLUB NATACIÓ TERRASSA

26.09.2020 | 04:00

Avalat per més de 85 anys d'experiència, el Club Natació Terrassa esdevé un referent a la ciutat quant a oferta esportiva, la més extensa i variada de la ciutat i al millor preu. És moment de gaudir de les 9 piscines de què disposa el club, en les quals és possible beneficiar-se dels nombrosos efectes positius que té l'activitat dins de l'aigua per a la salut.

El club, però, és molt més que làmina aquàtica. Comptem amb una àmplia graella d'activitats dirigides, que aplega més de 200 classes setmanals incloses en la quota. Es tracta d'un menú divers i adient per a totes les edats i condicions físiques. Bodycombat, indoorwalking, zumba, ciclisme indoor, CNT Core, aquagym, ioga, pilates, tonificació prepart, hipopressius, etc. I si vols tutela i assessorament, prova el nostre servei d'entrenament personal.

A més, disposem de maquinària de fitness d'última generació. Cintes de córrer, el—líptiques, màquines de rem, escales i bicicletes que incorporen els darrers avenços tecnològics, així com un espai de treball funcional. La maquinària compta amb connexió a internet i permet nombroses modalitats d'entrenament. L'activitat física es complementa amb l'Àrea de Salut i Benestar, que aplega el gabinet medicoesportiu i els serveis d'osteopatia i fisioteràpia.

Comptes, doncs, amb una oferta ben completa amb una finalitat comuna: la recerca del benestar per la via de l'esport, la diversió o el relax.

Club Natació Terrassa Àrea Olímpica

Avinguda Abat Marcet, s/n

Telèfon: 93 735 26 26

cnt@clubnatacioterrassa.cat

www.clubnatacioterrassa.cat

Club Natació Terrassa Pla del Bon Aire

Carrer Sabadell, s/n

Telèfon: 93 735 24 25

cntbonaire@clubnatacioterrassa.cat