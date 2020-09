L'esport i la seguretatvan de la mà

ANYTIME FITNESS

26.09.2020

A tots els clubs Anytime Fitness, que ofereixen els seus serveis els 365 dies l'any i 24 hores al dia, s'ha adoptat una sèrie de mesures per assegurar una estada i una pràctica segures als seus socis: a les entrades hi han col·locat catifes desinfectants, gels hidroalcohòlics per a les mans i tovalloletes desinfectants, i també hi ha dispensadors desinfectants en quatre o cinc punts de cada club per tal que els seus usuaris puguin netejar tot el material que hagin fet servir o vagin a utilitzar.

Amb l'objectiu de seguir reforçant la higiene i la seguretat de tots els socis, és obligatori reservar plaça i fer ús d'una tovallola. Quant a les mascaretes, no són obligatòries quan es fan entrenaments més intensius però sí s'han de dur en els desplaçaments dins el club. D'altra banda, les dutxes i els vestuaris individuals, característics de la franquícia, es desinfecten després de cada ús.

Pel que respecta a les mesures que s'han pres per complir amb la distància de seguretat, els clubs han optat per ampliar els espais de separació entre les màquines -especialment les de càrdio-, distanciant-les o deixant-les fora de servei quan no és possible la seva reubicació. Pel que fa a les classes dirigides només es podran fer amb reserva prèvia i en espais delimitats individualment per a cada assistent. Les classes s'han adaptat reduint els moviments excessius i l'intercanvi de materials.

Totes les mesures de seguretat i higiene que Anytime Fitness ha implantat en els seus clubs estan perfectament explicades i visibles al club. A més a més, la seguretat i higiene estan també garantides amb el reforç que tots els seus gimnasos han fet dels seus serveis de neteja, dedicant-hi més hores i més pressupost.

ANYTIME FITNESS TERRASSA

Centre Comercial Esclat, Av. Josep Tarradellas, 2

Tel. 690 114 385

terrassa@anytimefitness.es | www.anytimefitness.es

ANYTIME FITNESS EGARA

Avda. Santa Eulàlia, 220 Nau 18

Tel. 93.768.64.00

egara@anytimefitness.es | www.anytimefitness.es