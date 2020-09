L'esport que no té edat

TERRASSA REDS

26.09.2020 | 04:00

El Terrassa Reds és el club de futbol americà i "flag" (la modalitat de futbol americà sense contacte) de Terrassa.

Segons expliquen des de l'entitat, es tracta d'esports molt inclusius, que poden practicar tant homes com dones, tant adults com infants.

"El futbol americà és un esport de contacte que requereix unes qualitats físiques bastant potents; és cert que quan tens una certa edat, aquestes qualitats es van perdent, però en el cas del futbol "flag", en què no hi ha contacte, és possible jugar-hi amb 45, 50, 55 anys...", ens expliquen.

En aquesta modalitat, els jugadors no porten casc ni cuirassa, i no tracten de fer placatges als rivals, sinó que l'objectiu és treure'ls els banderins que porten enganxats a la cintura. Val a dir que, a inicis de setembre de 2018, la selecció espanyola femenina de futbol "flag" es va proclamar la campiona d'Europa davant de la Gran Bretanya en una final

que es va celebrar a Israel.

LLARGA TRAJECTÒRIA

Els Terrassa Reds van néixer ja fa 27 anys i han estat entrenant i jugant a diversos camps de la ciutat: Camp Federatiu, Jabac i Can Jofresa. En l'actualitat, totes les seccions del club entrenen i juguen els seus partits com a locals al camp de futbol de Can Boada. L'entitat disposa avui dia de vuit seccions, sub-11, sub-13, sub-15, femení sènior i open en flag i cadet, junior i sènior en tackle.

Actualment, els Terrassa Reds compten amb prop de 150 llicències federatives. Les seves seccions estan actualment adscrites a les lligues de les competicions tant catalanes com estatals.

A l'anomenada Escola Reds, una iniciativa nascuda l'any 2014, tenen com a objectiu portar el futbol americà a totes les edats. Des de la categoria benjamí, jugadors de 7 fins a 15 anys, practicant flag, i a partir dels 15 fins als 17 anys, practicant tackle.

INFORMACIÓ

Qualsevol persona que desitgi rebre més informació sobre les activitats del club pot passar pel camp de Can Boada, dimarts i dijous, en horari de 19 a 21 hores. Estem ben segurs que serà l'inici de tota una descoberta esportiva.

Camí de Can Boada, 7

08225 TERRASSA

722 42 32 60

www.terrassareds.com

Dimarts i dijous de 19 a 21 hores.