El club per a tota la família

CLUB EGARA

26.09.2020 | 04:00

El Club Egara ha iniciat la temporada 2020-21 amb tot un ventall d'activitats perquè et posis en bona forma i puguis gaudir de les nostres instal·lacions. La nostra missió és fomentar la pràctica esportiva i les relacions socials en un entorn natural excepcional i en unes instal·lacions òptimes que donin resposta a les necessitats de formació, esport i convivència per a socis de totes les edats, perquè som un club esportiu i social, situat en el millor entorn i pensat per a tota la família.

Els esports que s'hi poden practicar van destinats tant a petits com a grans. Oferim escoles esportives des dels 3 anys d'edat, com l'escola d'Iniciació a l'esport, Natació, Hockey, Tennis, Pàdel, Patinatge, Dansa, Judo i Jazz, i per a grans, com són les classes de Tennis o Pàdel per a adults, Hoquei, Running, Natació... l'oferta és molt complerta!

Les nostres instal·lacions compten amb 4 camps d'hoquei herba, 10 pistes de tennis, 8 pistes de pàdel, un pavelló poliesportiu, piscina coberta de 25m, piscina d'estiu, sala de fitness, 2 estudis d'activitats amb més de 75 activitats dirigides durant la setmana (zumba, crossfit, treball hipopressiu, ioga, pilates, interval, bodypump, steps, etc.), 1 sala de ciclo indoor renovada el 2017 amb bicicletes Technogym d'última generació, etc.

I tot això adaptat a totes les mesures de seguretat i higiene necessàries per la situació actual i sense deixar de banda els hàbits necessaris per a una bona salut, per mantenir-nos actius, desconnectar i sobretot per gaudir de l'esport i les relacions socials.

Durant aquest mes de setembre oferim per les noves altes matrícula gratuïta i un mes totalment gratis. Vols formar part de la nostra família?

C./ Jacint Badiella, 5 (Pla del Bon Aire)

08220 – TERRASSA

Tel. 93 735 27 09

club@egara.es / www.egara.es