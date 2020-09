Àmplies instal·lacions i un bon protocol per sentir-se segurs

TERRASSASPORTS

26.09.2020 | 04:00

Per a l´equip del TS tant important és l´assessorament en salut i exercici físic, com que els clients se sentin segurs en el nostre centre i és que tenim el privilegi de tenir unes instal ·lacions molt àmplies i extenses.

Per reforçar el sistema immunològic dels nostres abonats els hi recomanem que portin una vida equilibrada i sana prenent el control de la dieta i entrenant unes 3 hores setmanals. Cal entrenar per ser més forts per dins i per fora.

La nostra oferta és:

· Al setembre, matrícula gratuïta.

· Salut i benestar: fisioteràpia, nutricionista, estètica, activitats cos i ment.

· Fitness: sala de fitness (1.500 m2), zona d´entrenament funcional, 2 piscines, 5 estudis d´activitats dirigides amb 35 tipus d´activitats dirigides diferents.

· KIDS: escola de ball, escola de pàdel, cursets de natació, campus esportiu.

· Club Triatló i Club de pàdel (10 pistes exteriors).

· Bar i restaurant.

I hem implantat totes les mesures de seguretat i higiene:

· Nous protocols de neteja i desinfecció COVID-19 amb ús de productes certificats i una empresa especialitzada.

· Punts de neteja, desinfecció i higiene distribuïts per totes les instal ·lacions.

· Punts informatius de la normativa de seguretat distribuïts per totes les instal ·lacions.

· Distància física de seguretat en tots els nostres espais: sala de fitness de 1.500 m2, 5 sales d´activitats dirigides amb aforament limitat, 2 nedadors per carrer de la piscina interior.

· Control d´aforament i reserva prèvia per l´app, per web o per telèfon.



C./ Jocs Olímpics / Voluntaris Olímpics

08225 - Terrassa

Tel: 93 734 95 00

info@terrassasports.com / www.terrassasports.com

Horaris: de dilluns a divendres (de 6:30 a 22:30),

dissabtes (de 9 a 21 -el setembre fins a les 15h-)

i diumenges i festius (de 9 a 15h).