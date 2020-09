Farmàcia Sugrañes: creixent sense perdre l'essència

19.09.2020 | 04:00

Fa poc més de 3 anys que Judit Sugrañes Ballbè es va fer càrrec d'aquesta petita farmàcia situada a la carretera de Martorell núm. 100. Des de llavors, aquest establiment tradicional de barri ha evolucionat més enllà de la dispensació de fàrmacs, diversificant molt els seus productes i serveis per tal d'atendre les noves demandes del públic general sense perdre l'esperit i el tracte familiar de farmàcia de barri.

"Des de la farmàcia intentem sempre promoure un bon ús dels medicaments i procurem fer un seguiment dels tractaments dels nostres pacients per tal d'aconseguir una millor eficàcia dels medicaments i augmentar l'adherència en els tractaments. En aquest sentit, hem implantat serveis professionals com per exemple el servei de dosificació i seguiment personalitzat de fàrmacs (SPD), un servei que ha estat molt ben acollit i és de gran utilitat per a pacients grans i polimedicats".

En la mateixa línia d'oferir al públic el millor servei possible, la Farmàcia Sugrañes també ha ampliat considerablement la gamma de productes de dermocosmètica, nutricosmètica, fitoteràpia, cura personal i parafarmàcia en general, així com l'assessorament sobre nutrició, diagnòstic de la pell i cabell i atenció farmacèutica personalitzada.

Amb molta il—lusió en aquest projecte també s'hi ha realitzat recentment una remodelació per tal de fer-la més accessible, moderna i funcional. Mica en mica també es va introduint en el món digital: "Cada dia estem més implicats en les xarxes socials (Facebook, Instagram i whatsapp) , unes eines molt útils per donar a conèixer novetats, ofertes i sobretot per millorar l'educació sanitària general i poder oferir els nostres consells i tot tipus d'informació que considerem important a un públic com més ampli millor".

Carretera de Martorell, 100-102. 08224 – Terrassa.

Tels. 93 789 90 64 - 683 164 605.