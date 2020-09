Farmàcia Segle XX: Salut i estètica, la suma del benestar

19.09.2020 | 04:00

La Farmàcia Segle XX, un establiment amb una façana d'inspiració modernista que li dona identitat pròpia, està oberta els 365 dies l'any, de 8.30 a 22 h., un servei molt extens que és el primer punt fort de tots els que ofereix ja que garanteix una atenció sigui quin sigui el moment que es necessita.

Els nostres professionals estan formats per cobrir totes les necessitats sanitàries i de cura personal dels nostres clients, als quals posen a disposició tota la seva dedicació per resoldre els dubtes que els sorgeixen, per aconsellar-los i ajudar-los en tot allò que necessitin i també per aconseguir amb rapidesa i eficàcia els productes que els demanen i que no estiguin disponibles a la farmàcia en aquell moment, tot i que la farmàcia disposa d'un gran volum de productes, la qual cosa ens permet resoldre la majoria de peticions en el mateix instant en què es fan.

Els serveis que oferim són tant l'atenció personalitzada, ja sigui a nivell dermatològic, dietètic, cura infantil, salut bucal, salut sexual, com el control de glucosa, colesterol, etc. També realitzem cribratges a la població com ara el de càncer de colon o el càncer de pell i d'altres accions en les quals col—laborem amb el Col—legi de Farmacèutics de Barcelona.

Aquesta setmana en concret, les farmàcies terrassenques hem començat amb la prova pilot per ajudar a aturar la cadena de transmissió de la COVID-19, on les farmàcies participen activament en la detecció de possibles casos i la redirecció als CAPs.

A la Farmàcia Segle XX tenim una gran novetat per comunicar als terrassencs i terrassenques: l'obertura del "Salut Segle XX", un centre de benestar, dedicat a la salut, ubicat just al costat de la farmàcia. En aquest centre comptarem amb serveis destinats a millorar la salut i la qualitat de vida dels nostres clients i veïns i on els nostres professionals oferiran serveis com el control de pes, la cura de les ungles, depilacions, la cura de la pell i de la imatge. L'objectiu sempre és oferir un servei segur i d'alta qualitat als nostres clients.



Ctra. De Montcada, 142. 08223 – Terrassa.

Tel. 937 83 83 40 - 609.229.042

farmaciaseglexx@gmail.com