Farmàcia Núria Pau: Al costat dels més vulnerables

19.09.2020 | 04:00

La situació d'excepcionalitat enfront la infecció per coronavirus ha fet replantejar un enfoc especial del paper de la farmàcia comunitària per tal d'assegurar la continuïtat i adherència als tractaments crònics d'aquelles persones més vulnerables. D'aquesta manera, Farmàcia Núria Pau, com a farmàcia comunitària de guàrdia, i Creu Roja han estat col—laborant a través d'una xarxa de voluntaris amb la finalitat d'ajudar a aquelles persones més vulnerables de la ciutat de Terrassa.

Així, tots els clients de la nostra farmàcia que durant els mesos de confinament han pogut necessitar d'entrega domiciliària de medicaments -amb i sense recepta mèdica-, productes sanitaris i productes de salut per no poder accedir a la farmàcia per tal de retirar la seva medicació, en ser població més vulnerable se'ls ha estalviat desplaçaments innecessaris i minimitzat el risc de contagi.

D'aquesta col—laboració se n'han pogut beneficiar les persones dependents, amb problemes de mobilitat, persones amb símptomes d'infecció de Covid-19 i persones en quarantena domiciliària, així com pacients crònics complexos amb malalties respiratòries, diabètics i amb malalties cardiovasculars i renals.

Farmàcia Núria Pau continua estant al costat de la població més vulnerable, per això busquem fórmules adients per tal de poder ajudar-te. Si és el teu cas, contacta amb nosaltres de 9 a 22h. tots els dies.

Ctra. de Castellar, 110. 08222 – Terrassa.

Tels. 937 85 99 48 / 619 514 004 (whatsapp)

info@farmacianuriapau.com | www.farmacianuriapau.com