Farmàcia Eduard Montserrat: Pensem en tu i estem per a tu

19.09.2020 | 04:00

A la Farmàcia Montserrat t'espera un equip jove, dinàmic i ple d'il·lusió disposat a ajudar-te en tot el que faci falta. Oferim tota mena de serveis com per exemple l'elaboració de fórmules magistrals, sistemes personalitzats de dosificació del medicament (SPD), individualitzem les teves flors de Bach, assessoria cosmètica i de la imatge, anàlisi sanguini de glucosa i colesterol trimestral, seguiment dietètic i nutricional, paneretes fetes a mida i cura del nadó, fitoteràpia i consell homeopàtic, assessoria de veterinària i servei d'ortopèdia.

Disposem de les últimes actualitzacions informàtiques així com el cashguard (caixa de pagament automàtic), els preus informatitzats, o bé, el robot Apostore, dispensador de medicaments.

No oblidis que ens pots trobar a totes les xarxes socials (Instagram, Facebook,...), ho donem tot al Tik Tok. Segueix-nos i menciona'ns i podràs participar en milers de sorteigs i premis. A més a més, t'oferim comoditat gràcies a la nostra botiga online, milers de productes a un sol click.

Pensem en tu, la teva salut i el teu benestar, per això, ens adaptem a la situació actual de la pandèmia que estem vivint. Hem remodelat la farmàcia fent-la un lloc segur per a tu i per a tots, seguint mesures higienicosanitàries i formant-nos per poder aturar la cadena de transmissió i ajudar-te enfront de qualsevol situació. Els farmacèutics som els sanitaris de primera línia, els més propers, estem per a les urgències nocturnes, per als que obliden la seva medicació, per baixar la febre del teu fill o per donar suport a la gent més gran. Recorda que sempre estem i estarem procurant per tu.

Rambla Francesc Macià, 181. 08226 – Terrassa.

Tel. 937 35 44 29

info@farmaciamontserrat.com | www.farmaciamontserrat.com