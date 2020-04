Com viu aquest Sant Jordi excepcional?

Sant Jordi 2020

23.04.2020 | 11:24

pep cortès

Poeta

"Aquesta serà una Diada de Sant Jordi a casa, on penjaré un poema a Facebook que evocarà 'Les roses recordades' de Salvador Espriu. Aquest Sant Jordi jo tenia prevista la presentació del meu poemari 'Dins el roure dorm el tro'. No podrà ser. Espero que el 23 de juliol ho celebrem amb moltes abraçades".

JORDI BALLART

Alcalde de Terrassa

"La Diada de Sant Jordi sempre ha estat molt especial. Aquest any també ho serà i segur que el recordaré. Per una banda, per la meva responsabilitat com a alcalde en el seguiment de la crisi de la Covid-19 i, per altra, perquè és el primer que passaré amb els meus fills a casa; el nostre primer Sant Jordi".

david gonzález

Director Comercial de Fupar

"Aquesta és una edició limitada, sense importacions de roses de Sudamèrica o Sudàfrica. Nosaltres vam fer una estimació de clients i la demanda s'ha disparat el cap de setmana, quan ja no teníem roses. Hem distribuït 5 mil, un deu per cent de les 50 mil que habitualment venem per Sant Jordi".