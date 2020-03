#JoEmQuedoACasa

23.03.2020 | 11:24

Hem fet un cuadre amb les nostres mans, pintades amb els colors de l'arc de Sant Martí.

Les mans de la nostra familia (mama, papa, Biel i la petita Noa), units per a aquesta causa i un record que ens quedarà per sempre penjat a una de les parets de casa. Gràcies per aquesta iniciativa!

Sandra.