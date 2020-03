#JoEmQuedoACasa

22.03.2020 | 19:21

Des de l'escola Sagrat Cor també volem agrair, donar força i ànims a tot el personal que en aquests dies tan complicats per tothom s'estan jugant la seva salut perquè a ningú li falti res a casa. Molt especialment, a tot l'àmbit sanitari per deixar-se la pell i combatre el virus amb tanta dedicació. Sabem que no és fàcil, és per aquest motiu que hem realitzat aquest vídeo per dir-vos que tot anirà bé! Junts, és més fàcil!