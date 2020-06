19.06.2020 | 09:31

Després de dos mesos sense obrir portes, i després amb cita prèvia, Casa Angeleta comença ara a tornar a l'activitat habitual. Disposen d'una àmplia gamma de peces de roba, tant per a home com per a dona. Articles de qualitat i a bon preu. Els trobareu al carrer de Pare Llaurador, 37 i al telèfon 93 788 00 98.