#JoEmQuedoACasa

03.05.2020 | 11:04

Aquests dies hem fet de reporters des del balcó de casa. El 10 d'abril els nens i nenes del barri de Can Parellada van tenir una sorpresa, van rebre un homenatge per fer-ho tant bé aquests dies de confinament. Esperem que us agradi el vídeo.