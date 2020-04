"Sólo quería ver su abuelo"

#JoEmQuedoACasa

28.04.2020 | 15:30

Muchas muchas personas el domingo fueron egoístas e irresponsables , pero no todos fueron así. Os envío esta imagen de mi hija de 8 años, ayer salió por primera vez después de 45 días, a 5 minutos de casa, a ver por la ventana al abuelo que 45 días lleva viendo solo por una pantalla de móvil , cuando de costumbre la tenía todos los días ...

Ella hoy no quería ir al parque, ni ver amiguitos ni tan siquiera ir a pasear, solo quería poder ver aunque sea desde la ventana a su

abuelo .

Me parecía positivo compartir la imagen con vosotros. Hemos estado 10 minutos y hemos vuelto a casa.