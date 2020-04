#JoEmQuedoACasa

23.04.2020 | 09:56

Per cel.lebrar la Diada de Sant Jordi hem preparat aquest vídeo on els nens i nenes de l'Escola Sala i Badrinas volen compartir amb tothom les roses, dracs, contes i titelles que han fet. Però sobre tot volen que arribi a tot el personal sanitari i així donar-los les gràcies pet tot el que estan fent per nosaltres. A més a més ho volen fer arribar als pacients per animar-los i acompanyar-los en la seva recuperació.

#SantJordiConfina

#Ensquedemacasa