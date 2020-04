13.04.2020 | 10:13

Hola soy Mario, tengo 7 años y desde el principio se que me he de quedar en casa por el virus, pero ya estoy cansado de no poder salir.

Espero que esto acabe pronto para poder jugar con mis amigos. Por eso yo también he hecho un dibujo de "todo saldrá bien".

Un saludo para todos!!