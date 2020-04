La tendra carta de l'Alba

#JoEmQuedoACasa

10.04.2020 | 10:34

Hola, soy Alba:

Una pequeñaja de 2 años que todavía no conoce el cole y que le encanta jugar con otros niños en el parque.

Llevo muchos días encerrada sin comprender qué está pasando. Hacemos cosas que no hacíamos antes. No pisamos la calle para nada. Tan solo veo a mis yayos por WhatsApp, mientras mi tito tiene megas, claro. Veo a la gente con máscaras y no es carnaval. Y nos hemos hecho amigos de los vecinos que salen a las ocho a aplaudir a sus balcones. Pero no sé la razón de por qué lo hacemos.

Pero algo que me hace inmensamente feliz, es que estoy con mis papás durante todo el día. Siempre y cuando mi papá no trabaje, porque él es un servicio esencial. La gente es más amable. Y mi mamá se emociona cuando ve la tele, pero tampoco sé el porqué. Saltamos y bailamos un montón. Y durante estos días estamos jugando al Quinto con los vecinos y preparando una "fiesta de fin de año", ¡y todo sin ser Navidad! Creo intuir que toda excusa es buena para divertirse estos días.

Por cierto, mi mamá me pide que os diga que agradezca el esfuerzo realizado por los que están dándolo todo por nosotros.

Así que mil gracias y por eso #JoEmQuedoACasa.