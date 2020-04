Thor i Anaid ens canten "I stay at home"

#JoEmQuedoACasa

01.04.2020 | 10:48

Hola, aquí us envio una cançó en anglès que vaig compondre amb el meu fill, en un d'aquests moments després de dues setmanes de tenir-lo confinat a casa. Al vídeo només surt el meu fill Thor de quatre anys d'edat, la cançó la canto jo, acompanyada de el teclat tocat per mi i el meu fill. Al meu fill li parlo en anglès des que ell tenia tres mesos d'edat, actualment és el seu primer idioma tot i que també parla català i castellà. Jo sóc doctora en ciències ambientals, porto un any amb tractaments per càncer de mama, actualment estic acabant la radioteràpia. Porto ja tot aquest any fent activitats a casa amb el meu fill, perquè durant el tractament moltes vegades no tinc forces per sortir.

A més dels jocs de taula, contes i clar vídeos, cantem molt, vam tocar diversos instruments musicals, juguem a fet i amagar incloent alguns ninots, fem servir les mans de titella simulant que són cobres, les seves manetes són els fillets cobra i la meva i del meu marit són la mare i el pare cobra, de vegades quan no estic, una mà del meu marit és la mare i l'altra el pare cobra.

Afortunadament el meu fill té molta imaginació i jo li segueixo el joc i convertim cada racó de la casa en un lloc de la ciutat (la cuina és el supermercat, un llibreter la biblioteca, un altre l'escola, una altra zona és un taller mecànic...). Jo treball un cop a l'any a cada biblioteca de Terrassa cantant en anglès per als nens, sóc voluntària en la BD3, i estic en una parell de corals de Terrassa (Coral Driade i coral de el centre cívic de Can Palet).

Espero tot aquest confinament passi aviat, per a això tots hem de posar de la nostra part. Espero tots aprenguem de tot això.