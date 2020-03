#JoEmQuedoACasa

26.03.2020 | 11:01

A casa teletreballant i fent seguiment de les decisions adoptades per l'Ajuntament. També ens reunim telemàticament amb els companys/es del Grup Municipal Socialista. Estic aprofitant per llegir "Patria", de Fernando Aramburu, una lectura que tenia pendent. I, per suposat, seguint l'actualitat a través del Diari de Terrassa. Gràcies per la vostra feina i esforç.