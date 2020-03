#JoEmQuedoACasa

Mari Fenoy

25.03.2020 | 10:13

Sense gaires idees per fer a casa, una tarda vaig pensar en recrear amb ninots de paper, dos personatges d'una cançó de Love of Lesbian (Oniria e Insomnia). Vaig esperar que fossin les 19:30h de la tarda per poder fer aquesta fotografia que portava rondant-me pel cap tot el dia.

Aquest va ser el resultat de la breu història dels dos personatges confinats als terrats de Terrassa.