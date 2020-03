Berta Cervilla i les seves il·lustracions "Hasta el moño de la cuarentena"

25.03.2020 | 17:22

Hola a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Terrassa. Sóc la Berta Cervilla terrassenca de 25 anys, sóc il·lustradora i dissenyadora gràfica i aquests dies estic fent unes il·lustracions que he titulat "Hasta el moño de la cuarentena" on ensenyo coses que faig jo durant el dia tancada a casa i dono idees de que es pot fer, esport, art, netejar, cuidar les plantes, llegir etc. i les estic penjant al meu perfil de Instagram (@berta.cervilla.art)

M'agradaria molt que poguéssiu fer difusió de la feina que estic fent aquests dies i que molts de vosaltres us sentiu identificats i identificades i que us pugui donar idees per fer aquests dies que encara ens falten per passar.