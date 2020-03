Anna Serra: "Resistiré(mos)"

#JoEmQuedoACasa

23.03.2020 | 16:10

Els nostres avis, després d'una setmana de confinament, estaven amb l'ànim baix. Per això, vam tenir la idea de fer aquest petit vídeo entre tots els fills i néts. Hem escollit l'himne d'aquests dies per enviar un missatge de força, paciència i afecte, perquè sàpiguen que no ens oblidem d'ells i que els tenim presents.

A més a més, aquest muntatge també ens ha servit d'ajuda a nosaltres, perquè hem passat un cap de setmana entretinguts i emocionats pel resultat, el qual ha sigut molt satisfactori perquè els ha il·luminat d'alegria els ulls.