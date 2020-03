Ordenar els plats i els gots d'una forma correcta ajuda a una bona neteja. Ordenar els plats i els gots d'una forma correcta ajuda a una bona neteja.

Consum

Quin és el millor detergent a escollir?

21.03.2020 | 04:00

El 56 per cent de les llars espanyoles tenen un rentavaixelles, segons l'empresa de venda d'electrodomèstics "online" Puntronic. Però aquesta pràctica màquina, tan habitual ja a les nostres cuines, requereix d'un ús adequat si volem que no gasti massa energia... i que no repercurteixi en excés...