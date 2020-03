Sergi Abadal, professor del CITM de la UPC, considera que el futur del 5G passa per l'internet de les coses. Sergi Abadal, professor del CITM de la UPC, considera que el futur del 5G passa per l'internet de les coses.

"Ara mateix el 5G és una tecnologia enfocada a la indústria"

21.03.2020 | 04:00

El professor de Xarxes del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC, Sergi Abadal, considera el 5G com "un salt qualitatiu a partir del 4G per suportar velocitats més elevades, retards més baixos en la transmissió de dades, una cobertura més alta i per necessitar menys energia per a...