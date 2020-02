"Les teràpies, amb rigor mèdic"

OPINIÓ

Doctora Marian Lorente

29.02.2020 | 04:00

Ens trobem en un canvi de paradigma en l'exercici mèdic de les consultes que inclouen acupuntura, fitoteràpia, homeopatia, medicina xinesa, medicina naturista, medicina integrativa o teràpia neural, entre altres.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya el juliol del 2018 va publicar un document de consens "Principis per a l'ús mèdic de les teràpies completaries" i els metges que exercim amb aquestes teràpies complementàries comencem un procés de reestructuracions junts, per a la millora de la salut i la cohesió social que representa.

L'ús de teràpies complementàries en l'exercici de la medicina implica, en primer lloc, que l'abordatge del procés dels nostres pacients comprengui, de manera inequívoca i fonamental, la indicació i informació del tractament basat en els coneixements mèdics validats. En la indicació de les teràpies complementàries, el procés d'informació ha de ser molt rigorós sobre el paper de cadascun dels tractaments.

En aquest sentit les seccions de tractaments mèdics complementaris, entre altres accions comencem aquest dissabte un programa d'actualització innovador amb professionals de diferents especialitats mèdiques "Update de patologies en atenció primària i l'aportació dels tractaments complementaris" per a anar de la mà en el diagnòstic i tractament amb els nostres companys.

És important que els pacients coneguin la formació dels metges i la importància d'acudir a una consulta d'aquestes característiques amb els avals científics reconeguts i amb grup de professionals al seu servei. Això és el que oferim en la nostra consulta del Raval de Montserrat, 22, a Terrassa.

Doctora Marian Lorente.

Presidenta de la secció de tractaments mèdics complementaris del Col·legi de metges de Barcelona.