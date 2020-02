Les nostres pròpies cèl·lules ens curen!

CEMU, amb la medicina moderna

29.02.2020 | 04:00

La clínica CEMU de Terrassa treballa des de fa molts anys en la investigació de l'origen del dolor i en els últims 10 anys, especialment, en el camp de la medicina regenerativa. I ha comprovat que la solució ideal a malalties com l'artrosi en aquests moments, la més natural i la menys agressiva avui dia, és la de regenerar el teixit amb les nostres pròpies cèl·lules.

El doctor Miquel Utset, director mèdic d'aquest centre ubicat al Vapor Gran, respon a les preguntes més freqüents sobre aquest tractament, la innovació més important de la medicina moderna.

Quins són els principals beneficis de la medicina regenerativa enfront dels tractaments que existeixen actualment?

Les nostres cèl·lules es regeneren i reparen els nostres teixits contínuament. La medicina regenerativa el que pretén és imitar la pròpia funció de la cèl·lula quan aquesta està malmesa i no ho fa de manera automàtica. Nosaltres només provoquem que torni a tenir la funció de regenerar i reparar els teixits danyats per al tractament de les malalties. Actualment no es disposa de tractaments que "curin" l'artrosi, tan sols tenim analgèsics, antiinflamatoris, cortisona o àcid hialurònic, i, finalment s'acaba implantant una pròtesi. Amb la medicina regenerativa s'ha iniciat un nou camí cap a la curació.

Com treballen aquestes infiltracions i de quin tipus n'hi ha?

És molt senzilla, però alhora tremendament complexa, la cascada de reaccions del nostre organisme! Quan tenim una ferida, el nostre cos té una resposta immediata per anar a reparar el teixit lesionat: les nostres plaquetes tamponen l'hemorràgia, les cèl·lules defensives acudeixen a la zona i alliberen les citocines, que seran les responsables de regular la reparació regenerativa, per acabar aconseguint que el teixit quedi totalment curat.

Normalment aquesta resposta reparadora s'activa de forma automàtica quan es produeix una lesió a qualsevol teixit, però quan no ho fa és quan el teixit es manté danyat i provoca inflamació i dolor. Si en aquest moment el podem tornar a estimular perquè reprengui el cercle virtuós de reparació, regeneració i remodelació, torna a millorar o a curar-se.

Què és l'artrosi?

L'artrosi és una malaltia crònica i degenerativa de les articulacions que provoca que el cartílag es trenqui i es desgasti, la qual cosa fa que els ossos es freguin entre ells i com a conseqüència tenim inflamació, dolor i rigidesa. Això comporta tenir dificultats per fer moviments tan quotidians com caminar o pujar escales, quan afecta les articulacions de les cames, o utilitzar tisores o obrir pots quan afecta les mans.

Ara a molts esportistes d'elit també els fan infiltracions amb plasma, o cèl·lules mare. Com treballa aquesta moderna teràpia, per exemple, en un lligament o tendó trencat?

Intentem evitar la sala d'operacions dins del possible, perquè reparar un teixit és molt menys agressiu que fer una intervenció quirúrgica. El comportament és el mateix: ajudar el nostre organisme perquè acudeixi a la zona afectada i provoqui la reparació del teixit mitjançant l'activació de plaquetes, citocines o cèl·lules mare.

Hi ha diferents tipus de tractaments en la medicina regenerativa?

Les teràpies que s'utilitzen amb més èxit són les del plasma autòleg i les seves fraccions, components o derivats, dintre dels quals trobem les plaquetes (PRP), les citocines (Q-REM) o les cèl·lules mare. El diferent grau de concentració de cada element fa que disposem de tractaments amb graus més potents de curació per a aquells casos en què el teixit està en pitjors condicions.

Té efectes secundaris?

Com que utilitzem productes de la sang del propi pacient no hi ha cap risc de provocar una al·lèrgia ni cap reacció de rebuig. Hi ha els efectes que pot comportar qualsevol injecció, com un petit hematoma, etcètera.

Quan comença a fer efecte el tractament?

No té un efecte immediat. Com que estem provocant una reacció de regeneració, necessitem que les cèl·lules es renovin, que madurin, que comencin a fer la seva funció i que vagin recanviant els teixits danyats fins que estiguin reparats. Habitualment pot trigar entre 2 i 6 mesos, depenent del tipus de lesió i de la capacitat de reparació del pacient.

Quants tractaments es necessiten?

Habitualment es fan tres tractaments seguits, cada una o dues setmanes, per encavalcar la reacció d'un tractament amb l'altre i aconseguir més eficàcia.

Amb els anys d'experiència en aquest camp de la medicina, però, aconsellem fer un tractament de recordatori al cap de dos anys aproximadament, per mantenir la funció regenerativa de la zona en òptimes condicions.