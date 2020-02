Agulles contra el dolor

29.02.2020 | 04:00

L'acupuntura és una antiga pràctica de la medicina tradicional xinesa que avui dia s'utilitza a tot el món per alleujar el dolor i curar determinades malalties. Una disciplina complementària a la medicina tradicional a la qual es mostra cada cop menys desconfiança perquè està avalada pels estudis científics i avui dia els propis metges de salut constaten la seva eficàcia.

L'acupuntura és una disciplina mil·lenària amb més de 2.000 anys d'antiguitat. Consisteix en la inserció d'unes agulles especials, molt fines i de manera superficial en uns punts determinats del cos. Aquests punts, segons la concepció de la medicina tradicional xinesa, formen part de les línies "qi" d'energia vital, i quan es produeix alguna interrupció del flux enèrgic és quan apareix la malaltia.

L'Organització Mundial de la Salut recomana aquesta tècnica terapèutica per tractar el dolor, les disfuncions digestives, els problemes psicosomàtics, algunes alteracions músculo esquelètiques i problemes respiratoris, entre moltes altres indicacions. És un tractament pràcticament indolor i presenta l'avantatja de no produir efectes secundaris. La seva utilització en dolors de tot tipus, en molèsties de cervicals, de genoll, lumbars i espatlla, és generalitzada a les consultes privades.

10 punts a favor

La Sociedad d'Acupuntura Mèdica d'Espanya (SAME) presenta 10 raons principals per defensar que no és una pseudoteràpia.

1. No és un placebo. Així ho demostren els assajos clínics duts a terme als laboratoris de les universitats més prestigioses del món.

2. És una tècnica terapèutica mèdica. Precisa d'un diagnòstic previ realitzat per un metge.

3. L'acupuntura mèdica és "preventiva". Redueix la inflamació i l'oxidació cel·lular. Frena l'evolució de les malalties degeneratives i immunològiques.

4. Té evidència científica.

Diversos estudis avalen l'eficàcia i efectivitat clínica d'aquesta disciplina. És practicada en la majoria de les clíniques del dolor del món, en hospitals d'alt nivell.

5. La practiquen experts.

És important posar-se a mans d'un metge especialista en acupuntura, per tal que faci un diagnòstic previ.

6. És complementària de tractaments habituals. A criteri del metge pot ser utilitzada com a única tècnica mèdica més o en combinació amb altres.

7. És una tècnica segura. L'acupuntura no té efectes secundaris si l'apliquen mans expertes.

8. És molt útil contra el dolor. La practiquen la majoria de les clíniques del dolor d'hospitals d'alt nivell d'Europa i Amèrica.

9. Està reconeguda i acceptada mundialment, per l'OMS.

10. El seu cost és eficaç davant altres procediments.