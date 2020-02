"Fas una foto... i en uns segons Groenlàndia ja ha canviat"

Francesc Bailón, antropòleg

22.02.2020 | 04:00

Antropòleg i viatger polar, en Francesc Bailón (Barcelona, 1968) ha posat els peus més de trenta cops a Groenlàndia, una gran illa àrtica pertanyent a Dinamarca, on viuen uns 56 mil habitants. Queda a l'est de l'Àrtic del Canadà.Com és paisatgísticament Groenlàndia?Un 80 o un 85 per cent del seu territori és gel. Es tracta de la segona major reserva de gel del planeta després de l'Antàrtida. És ...