Entre teles, agulles i fils

Reportatge

Laura Massallé

15.02.2020 | 04:00

Quan era petita passava moltes hores amb la meva àvia, que era modista, i tot i que en aquella època ja no treballava, sempre estava arreglant roba o cosint. Com que tenia a mà tants elements de costura, un dels meus jocs preferits era crear roba per a les nines a partir de retalls", explica la Paula Pinyol, una terrassenca de 23 anys que s'ha aficionat a la costura. "Des de llavors, m'agrada imaginar peces de roba o complements, però mai havia anat més enllà, fins que fa uns mesos vaig ...