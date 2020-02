Prepareu el vostre gran dia

L'enllaç matrimonial ha de ser un dels moments més feliços per a la parella i tot ha d'estar ben lligat per gaudir d'una celebració inoblidable.

L'enllaç matrimonial ha de ser un dels moments més feliços per a la parella i tot ha d'estar ben lligat per gaudir d'una celebració inoblidable.

Cerimònies

01.02.2020 | 04:00

La primavera, amb l'arribada del bon temps, és l'època de l'any en què es concentren més bateigs, comunions i casaments, tot i que de bodes també n'hi ha moltíssimes a l'estiu. No obstant això, convé ser previsor i començar a organitzar aquestes cerimònies com més aviat millor.Primer de tot, aquestes celebracions requereixen una cura de la nostra imatge personal i una recerca del lloc ideal i dels professionals adequats per dur-les a terme. De fet, en una cerimònia, hem de tenir en compte ...