Mark-e Riera

01.02.2020 | 04:00

"Una part clau i remarcable de Bob Marley és la capacitat que tenia per compondre melodies. Segurament per a molta gent és un referent de la música 'reggae', però si agafes qualsevol melodia de Marley i li canvies el vestit (l'estil), te n'adones que són autèntics 'temazos' que funcionen amb una sola guitarra. Al final, Bob Marley és un referent indispensable de la música popular, i com a músic has adquirit la seva aportació d'una forma o altra. Jo l'he escoltat bastant, però no tan ...